Павличенко Василий Никитин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
26.10.1886
Рождение ребёнка
25.08.1887
Дочь: (Павличенко) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Павличенко (Науменко) Соломония Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1896
Сын: Павличенко Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Павличенко (Науменко) Соломония Ивановна
Смерть
Неизвестно