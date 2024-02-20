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Павличенко Василий Никитин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Павличенко Никита Иванович

Мать: Павличенко Варвара Саввична

Бракосочетание
26.10.1886

Жена: Павличенко (Науменко) Соломония Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1887

Дочь: (Павличенко) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Павличенко (Науменко) Соломония Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1896

Сын: Павличенко Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Павличенко (Науменко) Соломония Ивановна

Смерть
Неизвестно

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