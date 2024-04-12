Николаева (Осипова) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Осипова) Дарья Сергеевна

Место рождения

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Осипов Сергей Осипович

Мать: Осипова Александра

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Степан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.06.1925

Дочь: Цыган Анисия Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.1927

Дочь: Николаева Анна Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич

Рождение ребёнка
14.10.1930

Дочь: Уральская Феоктиста Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич

Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Николаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич

Избахтино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.01.1937

Сын: Николаев Василий Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1941

Сын: Николаев Николай Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич

Смерть
1944

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