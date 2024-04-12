Николаева (Осипова) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Осипов Сергей Осипович
Мать: Осипова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1925
Дочь: Цыган Анисия Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич
Рождение ребёнка
02.12.1927
Дочь: Николаева Анна Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич
Рождение ребёнка
14.10.1930
Дочь: Уральская Феоктиста Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич
Рождение ребёнка
10.09.1933
Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич
Избахтино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.01.1937
Сын: Николаев Василий Степанович
Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1941
Сын: Николаев Николай Степанович
Отец ребёнка: Николаев Степан Николаевич
Смерть
1944