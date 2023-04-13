Андреев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Василий Николаевич

Андреев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Андреев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Андреев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Андреев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Любовь Ивановна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close