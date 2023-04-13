Андреев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Андреева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Андреев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Андреева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Андреева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Любовь Ивановна
Смерть
1942