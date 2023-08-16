Миронова (Гришина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1894
Дата смерти28.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1894
Отец: Гришин Михаил
Мать: Гришина Наталья
После замужества проживала в деревне Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области, затем в Соковнино
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миронов Владимир Никитович
Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич
д.Гремячий Лог, Плавского р-на.
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич
Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области.
Последние годы жизни проживал в Чебышовке Плавского р-на
Рождение ребёнка
30.03.1928
Сын: Миронов Алексей Никитович
Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич
дер. Гремячий Лог, Плавского р-на
Родился в д.Гремячй Лог,а в 1947 г переехал на Косую Гору
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич
Дер. Гремячий Лог Плавского р-на
Рождение ребёнка
01.01.1933
Дочь: Макарова Валентина Никитична
Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич
дер. Гремячий Лог, Плавского р-на
Переехала в село Соковнино
Смерть
28.11.1988
Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область