Миронова (Гришина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Гришина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1894

Дата смерти

28.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1894

Отец: Гришин Михаил

Мать: Гришина Наталья

После замужества проживала в деревне Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области, затем в Соковнино
Рождение ребёнка
1922

Сын: Миронов Владимир Никитович

Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич

д.Гремячий Лог, Плавского р-на.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Миронов Фёдор Никитович

Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич

Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области.
Последние годы жизни проживал в Чебышовке Плавского р-на
Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Миронов Алексей Никитович

Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич

дер. Гремячий Лог, Плавского р-на
Родился в д.Гремячй Лог,а в 1947 г переехал на Косую Гору
Рождение ребёнка
1930

Сын: Миронов Иван Никитович

Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич

Дер. Гремячий Лог Плавского р-на
Рождение ребёнка
01.01.1933

Дочь: Макарова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Миронов Никит Алексеевич

дер. Гремячий Лог, Плавского р-на
Переехала в село Соковнино
Смерть
28.11.1988
Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область
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