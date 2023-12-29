Маркова -- Марфа Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Маркова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Марков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Марков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Марков Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно