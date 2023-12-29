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Маркова -- Марфа Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Маркова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Марков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Марков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Марков Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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