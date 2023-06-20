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Евсей
Евсей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Иван
1703 г.р.
Мать
Коврижных (Соловьева) Ирина Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Коврижных Иван
Мать:
Коврижных Ирина Яковлевна
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