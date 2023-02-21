Губанова (Коваленко) Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1943
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губанов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редкобородова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Губанов Анатолий
Смерть
2019