Губанова (Коваленко) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Коваленко) Раиса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1943

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губанов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редкобородова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Губанов Анатолий

Смерть
2019
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