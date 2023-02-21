Леман (Таболина) Глафира Кировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1833
ц. при больнице «Всех скорбящих радость» на 7-й версте по Петергофской дороге
ц. при больнице «Всех скорбящих радость» на 7-й версте по Петергофской дороге
Рождение ребёнка
30.05.1841
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Работа или профессия
Неизвестно