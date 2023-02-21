Леман (Таболина) Глафира Кировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леман (Таболина) Глафира Кировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1833

Муж: Lehmann Friedrich Adolph*

ц. при больнице «Всех скорбящих радость» на 7-й версте по Петергофской дороге
ц. при больнице «Всех скорбящих радость» на 7-й версте по Петергофской дороге
Рождение ребёнка
30.05.1841

Сын: Леман Николай Адольфович

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Работа или профессия
Неизвестно
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