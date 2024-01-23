Неизвестно неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно неизвестно

Неизвестно неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Афанасий Эпиграфович?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Николаева Клавдия Эпиграфовна

Отец ребёнка: не указан

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