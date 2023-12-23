Черных Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
199

Сын: Черных Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1990

Сын: Черных Павел Васильевич

Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1991

Сын: Черных Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович

Рождение ребёнка
2000

Дочь: Черных Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Василий Михайлович

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