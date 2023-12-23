Черных Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
199
Сын: Черных Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1990
Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1991
Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович
Рождение ребёнка
2000
Дочь: Черных Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Черных Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно