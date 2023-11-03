Суслов Алексей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслов Алексей Никитин

Суслов Алексей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

09.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Суслов Никита Степанов

Мать: Суслова Мавра Семенова

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Селезнева Елена Алексеева

Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
02.03.1843

Сын: Суслов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Суслова Александра

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Суслов Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Клевакина Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Суслова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иосифова ? Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Феоктист Алексеев

Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Лаврентий Алексеев

Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Суслова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Суслова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Александра

Смерть
09.01.1871
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
79 лет, от старости, отст. Казак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close