Суслов Алексей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти09.01.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Суслов Никита Степанов
Мать: Суслова Мавра Семенова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Селезнева Елена Алексеева
Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
02.03.1843
Мать ребёнка: Суслова Александра
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Клевакина Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Суслова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иосифова ? Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Лаврентий Алексеев
Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суслова Мария Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Суслова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Суслова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Александра
Смерть
09.01.1871
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
79 лет, от старости, отст. Казак