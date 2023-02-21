Лукичёва (Курамшина) Эльмира Рашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичёва (Курамшина) Эльмира Рашитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1977

Отец: Курамшин Рашит Вафич

Мать: Курамшина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
04.01.1998

Дочь: Пахомова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Стукалов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
11.06.2004

Сын: Лукичёв Евгений Максимович

Отец ребёнка: Лукичёв Максим Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалов Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукичёв Максим Евгеньевич

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