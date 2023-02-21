Лукичёва (Курамшина) Эльмира Рашитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1977
Отец: Курамшин Рашит Вафич
Рождение ребёнка
04.01.1998
Дочь: Пахомова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Стукалов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
11.06.2004
Сын: Лукичёв Евгений Максимович
Отец ребёнка: Лукичёв Максим Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно