Николенко Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николенко Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1958

Сын: Николенко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Корнев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко ? Васильевич

Отец ребёнка: Николенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николенко Василий

Смерть
Неизвестно
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