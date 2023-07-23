Николенко Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1958
Сын: Николенко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Корнев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николенко Василий
Смерть
Неизвестно