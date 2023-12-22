Романчук Иван Пантейлемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук Иван Пантейлемонович

Место рождения

Дорошовцы, Чернівецька область

Дата рождения

?.01.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорошовцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
23.01.1959

Дочь: Лихачева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Романчук Римма Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1973

Сын: Романчук Сергей Иванович

Мать ребёнка: Романчук Римма Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Романчук Римма Петровна

Смерть
Неизвестно
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