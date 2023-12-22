Романчук Иван Пантейлемонович
Место рождения
Дата рождения?.01.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1959
Дочь: Лихачева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Романчук Римма Петровна
Рождение ребёнка
28.02.1973
Мать ребёнка: Романчук Римма Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорович Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Романчук Римма Петровна
Смерть
Неизвестно