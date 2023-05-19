Фролов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Фролов Степан Гаврилович
Мать: не указана
Смерть
?.12.1943
пропал без вести Дата рождения __.__.1925 Место рождения Московская обл., Верейский р-н, д. Землино Дата призыва 10.01.1943 Воинское звание красноармеец; рядовой Воинская часть 96 запасной стрелко... Показать все