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Фролов Александр Степанович

Место рождения

Землино, Рузский, Московская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Фролов Степан Гаврилович

Мать: не указана

Землино, Рузский, Московская область
Смерть
?.12.1943
пропал без вести Дата рождения __.__.1925 Место рождения Московская обл., Верейский р-н, д. Землино Дата призыва 10.01.1943 Воинское звание красноармеец; рядовой Воинская часть 96 запасной стрелко... Показать все
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