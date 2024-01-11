Мингалиев Мубин
Место рожденияд.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения12.03.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1934
Отец: Мингалиев Курбан
Мать: Асхапжамал
д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исламия
д.Тат.Аксу Буинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мингалиев Галимзян
Мать ребёнка: Исламия
д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исламия
Смерть
Неизвестно