Ширяева (Леонова) Лидия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Леонов Илларион Иванович
Мать: Леонова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Андрей Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Эдуард Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев Станислав
Место жительства
Неизвестно
Каунас, Литовская ССР