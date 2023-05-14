Ширяева (Леонова) Лидия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева (Леонова) Лидия Илларионовна

Ширяева (Леонова) Лидия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Леонов Илларион Иванович

Мать: Леонова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Андрей Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Эдуард Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Станислав

Место жительства
Неизвестно
Каунас, Литовская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close