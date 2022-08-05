Елагин Анатолий Михайлович
Место рожденияМосква
Дата рождения06.11.1937
Дата смертиОколо 05.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Около 05.08.2022
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Тело кремировано, прах развеян над водой на прудах на 2 пос.Орджоникидзе в г.Ростовен/Д согласно завещанию отца