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Елагин Анатолий Михайлович

Место рождения

Москва

Дата рождения

06.11.1937

Дата смерти

Около 05.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Между 1915 и 1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1937

Отец: Елагин Михаил Васильевич

Мать: Елагина (Трухмаева) Прасковия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
05.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елагина (Игнатова) Вера Алексеевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Около 05.08.2022
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Тело кремировано, прах развеян над водой на прудах на 2 пос.Орджоникидзе в г.Ростовен/Д согласно завещанию отца

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