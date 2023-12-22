Осипова (Осипова) Мина
Место рождения
Дата рождения18.01.1912
Дата смерти16.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912
Отец: Осипов Василий
Мать: Осипова Екатерина
Бракосочетание
11.11.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владик
Отец ребёнка: Шлямо Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эля
Отец ребёнка: Шлямо Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ада Андреевна
Отец ребёнка: Шлямо Андрей Иванович
Смерть
16.01.1985
Причина смерти: РАК ШЕЙКИ МАТКИ