Осипова (Осипова) Мина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Осипова) Мина

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Место рождения

Тацинская, Тацинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

18.01.1912

Дата смерти

16.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: Осипов Василий

Мать: Осипова Екатерина

Тацинская, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
11.11.1931

Муж: Шлямо Андрей Иванович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владик

Отец ребёнка: Шлямо Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эля

Отец ребёнка: Шлямо Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ада Андреевна

Отец ребёнка: Шлямо Андрей Иванович

Смерть
16.01.1985
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Причина смерти: РАК ШЕЙКИ МАТКИ
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