Славнов Константин Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1915 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1941
Дочь: Рольнова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Славнова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
22.06.1947
Дочь: Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Славнова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Славнова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Славнова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно