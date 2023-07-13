Славнов Константин Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлавнов Константин Герасимович

Славнов Константин Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1915 ст.

Отец: Славнов Герасим Михайлович

Мать: Славнова Александра Лазаревна

Рождение ребёнка
07.04.1941

Дочь: Рольнова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Славнова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
22.06.1947

Дочь: Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Славнова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Славнова Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славнова Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно