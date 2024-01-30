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Яков

Место рождения

Дудкино, Судиславский район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дудкино, Судиславский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?Максим Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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