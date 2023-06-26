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Менщиков Александр Андреевич
Менщиков Александр Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2000
Пол
Мужской
Отец
Менщиков Андрей
Мать
Менщикова (Нуритдинова) Оксана Варисовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000
Отец:
Менщиков Андрей
Мать:
Менщикова Оксана Варисовна
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