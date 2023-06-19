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Королькова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Корольков Яков Иванович

Мать: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно