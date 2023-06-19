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Королькова Татьяна Яковлевна
Королькова Татьяна Яковлевна
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Место рождения
Меловая
, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1821
Пол
Женский
Отец
Корольков Яков Иванович
1779 г.р.
Мать
Королькова Авдотья Герасимовна
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Корольков Яков Иванович
Мать:
Королькова Авдотья Герасимовна
Меловая
, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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