Кошкина Апраксинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Апраксинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошкин Терентий Егорович

Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кошкин Яким Егорович

Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Егор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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