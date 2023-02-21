Кошкина Апраксинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кошкин Яким Егорович
Отец ребёнка: Кошкин Егор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно