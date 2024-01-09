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Алик
Дети
Аббас
Нигина
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Дочь:
Нигина
Отец ребёнка:
Алик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Аббас
Отец ребёнка:
Алик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Алик
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