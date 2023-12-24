Мирный Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирный Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2005

Дочь: Мирная Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.2007

Сын: Мирный Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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