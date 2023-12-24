Мирный Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.2005
Дочь: Мирная Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности