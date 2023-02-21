Кутепов Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1916
Дочь: Кутепова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Кутепова Дернова Мария Васильевна
Петербург
Рождение ребёнка
?.10.1917
Мать ребёнка: Кутепова Дернова Мария Васильевна
Петербург
Смерть
Неизвестно