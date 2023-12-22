Остапенко Елена Аниссимовна
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Остапенко Моисей Михайлович
Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Есения Михайловна
Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно