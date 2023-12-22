Остапенко Елена Аниссимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Елена Аниссимовна

Место рождения

Шпилевка, Сумська область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Остапенко Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Есения Михайловна

Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Остапенко Михаил Кондратович

Шпилевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапенко Михаил Кондратович

Смерть
Неизвестно
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