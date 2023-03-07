Клековкин Семен (мл) Афонасьев
Место рожденияпоч. Ардашевской над Ключом, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
поч. Ардашевской над Ключом, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клековкина Анисья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бабкинская, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710