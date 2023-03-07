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Клековкин Семен (мл) Афонасьев

Место рождения

поч. Ардашевской над Ключом, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Жена

1695 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1695

Отец: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов

Мать: Клековкина Степанида

поч. Ардашевской над Ключом, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековкина Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бабкинская, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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