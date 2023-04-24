Колесникова Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Оксана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1982

Отец: не указан

Мать: Яринка Татьяна

Рождение ребёнка
03.06.2003

Сын: Анисимов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.10.2007

Сын: Колесников Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Юрьевич

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Дмитрий Юрьевич

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