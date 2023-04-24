Колесникова Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1982
Отец: не указан
Мать: Яринка Татьяна
Рождение ребёнка
03.06.2003
Сын: Анисимов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.10.2007
Сын: Колесников Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Юрьевич
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно