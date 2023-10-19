Пущина (Рябинина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Набокова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1793
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Малиновская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1798
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.11.1800
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1802
Сын: Пущин Георгий (Егор) Иванович
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1803
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1806
Дочь: Пущина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1806
Дочь: Бароции Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович
Смерть
1841