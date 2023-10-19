Пущина (Рябинина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пущина (Рябинина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1841

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Набокова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1793

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Малиновская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1798

Сын: Puščin Ivan Ivanovich

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.11.1800

Сын: Пущин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1802

Сын: Пущин Георгий (Егор) Иванович

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1803

Сын: Пущин Николай Иванович

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.08.1806

Дочь: Пущина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1806

Дочь: Бароции Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пущин Иван Петрович

Смерть
1841
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