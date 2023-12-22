Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Корноухов Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.04.1862

Дочь: Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1864

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Сын: Корноухов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.02.1869

Дочь: Слюнина Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.06.1871

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.11.1872

Сын: Корноухов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.06.1876

Сын: Корноухов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Михаил Яковлевич

Смерть
До 1880
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