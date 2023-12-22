Корноухова (Клюева) Екатерина Андриановна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Корноухов Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
03.04.1862
Дочь: Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
01.06.1864
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1865
Сын: Корноухов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1869
Дочь: Слюнина Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1871
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
06.11.1872
Сын: Корноухов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
13.06.1875
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1876
Сын: Корноухов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1880