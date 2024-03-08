Трушникова Наталья Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1931
Дочь: Кудымова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кудымов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1933
Дочь: Кудымова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кудымов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кудымова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кудымов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно