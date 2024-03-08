Трушникова Наталья Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова Наталья Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1931

Дочь: Кудымова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кудымов Иван Андреевич

Верхняя Лобанова, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.08.1933

Дочь: Кудымова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кудымов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кудымова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кудымов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудымов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Верхняя Лобанова, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
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