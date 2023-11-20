Синцова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Синцов Митрофан Тарасов

Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Синцов Игнат Тарасов

Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Синцов Иван Тарасов

Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Синцов Андрей Тарасов

Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Синцов Яков Тарасов

Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Тарас Кононов

Смерть
Неизвестно
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