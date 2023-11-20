Синцова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Синцов Игнат Тарасов
Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Синцов Иван Тарасов
Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Синцов Яков Тарасов
Отец ребёнка: Синцов Тарас Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синцов Тарас Кононов
Смерть
Неизвестно