Зиятдинова (Бикмухаметова) Дания Нургаязовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиятдинова (Бикмухаметова) Дания Нургаязовна

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Место рождения

Климовск (Московская область)

Дата рождения

04.05.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Климовск (Московская область)
Бракосочетание
05.06.1976

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1977

Дочь: Яруллина Алсу Рафиковна

Отец ребёнка: Зиятдинов Рафик Салихович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ФАктически родилась 3 марта 1977, но в документах по просьбе отца написали 8 марта 1977г. Так как "8 марта" это женский праздник, и это был подарок для его жены ))))
Рождение ребёнка
02.09.1978

Сын: Зиятдинов Айдар Рафикович

Отец ребёнка: Зиятдинов Рафик Салихович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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