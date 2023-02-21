Зиятдинова (Бикмухаметова) Дания Нургаязовна
Место рожденияКлимовск (Московская область)
Дата рождения04.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Комментарий
Рождение
04.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Климовск (Московская область)
Бракосочетание
05.06.1976
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1977
Дочь: Яруллина Алсу Рафиковна
Отец ребёнка: Зиятдинов Рафик Салихович
ФАктически родилась 3 марта 1977, но в документах по просьбе отца написали 8 марта 1977г. Так как "8 марта" это женский праздник, и это был подарок для его жены ))))
Рождение ребёнка
02.09.1978
Сын: Зиятдинов Айдар Рафикович
Отец ребёнка: Зиятдинов Рафик Салихович