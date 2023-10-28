Лесин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесин Илья Иванович
Мать: Лесина Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.06.1888 ст.
Дочь: Лесина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Лесина Евдокия Петровна
Дединово, Луховицы, Московская область
Данные о рождении: Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших Зарайского уезда за 1888 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №94, стр. 126
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесина Александра Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно