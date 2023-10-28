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Лесин Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесин Илья Иванович

Мать: Лесина Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.06.1888 ст.

Дочь: Лесина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Лесина Евдокия Петровна

Дединово, Луховицы, Московская область
Данные о рождении: Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших Зарайского уезда за 1888 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №94, стр. 126
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесина Александра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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