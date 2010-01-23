Чумичкина (Мицкая) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумичкина (Мицкая) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1928

Дата смерти

23.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1959

Сын: Чумичкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Чумичкин Иван Фёдорович

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумичкин Иван Фёдорович

Смерть
23.01.2010
Мамончиха, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
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