Чумичкина (Мицкая) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1928
Дата смерти23.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1959
Сын: Чумичкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Чумичкин Иван Фёдорович
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2010
Мамончиха, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область