Осип Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: Арина Макарова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Прохор Осипов
Мать ребёнка: Христинья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Фёкла Осипова
Мать ребёнка: Христинья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Гаврила Осипов
Мать ребёнка: Христинья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пётр Осипов
Мать ребёнка: Христинья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христинья Фёдорова
Смерть
1830