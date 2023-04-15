Осип Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: Арина Макарова

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Прохор Осипов

Мать ребёнка: Христинья Фёдорова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Фёкла Осипова

Мать ребёнка: Христинья Фёдорова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Гаврила Осипов

Мать ребёнка: Христинья Фёдорова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пётр Осипов

Мать ребёнка: Христинья Фёдорова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христинья Фёдорова

Смерть
1830
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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