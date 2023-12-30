Оленьков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Оленьков Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Оленьков Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Оленьков Федор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно