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(Чиркова) Марфа Дмитриева

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Между 1711 и 1719 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Чирков Дмитрий Иванов

Мать: Чиркова Елена Ефимова

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Семена Рохина, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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