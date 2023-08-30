Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Около 1822 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Афимья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Никифоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Никифоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Никифоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Севастьян Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Никифоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Клементий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Никифоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Никифоров

Смерть
Неизвестно
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