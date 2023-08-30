Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Афимья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Севастьян Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Клементий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Никифоров
Смерть
Неизвестно