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Емельянов Игорь Владимирович
Емельянов Игорь Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Мужской
Отец
Емельянов Мамон Владимир Михайлович
1941 г.р.
Мать
Мамон Наталья
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Емельянов Мамон Владимир Михайлович
Мать:
Мамон Наталья
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