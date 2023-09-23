Максин Дей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Максин Тимофей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1862
Сын: Максин Андрей Деевич
Мать ребёнка: Максина Марфа Кондратьевна
Рождение ребёнка
12.08.1864
Дочь: Максина Наталия Деевна
Мать ребёнка: Максина Марфа Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно