Максин Дей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максин Дей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Максин Тимофей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1862

Сын: Максин Андрей Деевич

Мать ребёнка: Максина Марфа Кондратьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Дочь: Максина Наталия Деевна

Мать ребёнка: Максина Марфа Кондратьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Марфа Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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