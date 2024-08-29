Табарова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1871
Муж: Табаров Николай
Рождение ребёнка
1872
Сын: Табаров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Табаров Николай
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Табарова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Табаров Николай
Смерть
После 1916