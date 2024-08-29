Табарова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТабарова Анна Петровна

Табарова Анна Петровна

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1871

Муж: Табаров Николай

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Табаров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Табаров Николай

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Табарова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Табаров Николай

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.