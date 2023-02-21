Иванов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1976
Дочь: Шилова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Поддашкина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
19.11.1986
Сын: Иванов Евгения Викторович
Мать ребёнка: Иванова Поддашкина Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно