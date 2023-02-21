Иванов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1976

Дочь: Шилова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Поддашкина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
19.11.1986

Сын: Иванов Евгения Викторович

Мать ребёнка: Иванова Поддашкина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Поддашкина Валентина Александровна

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