Притупов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Притупов Григорий

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Притупов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Притупов Никита Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Притупов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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