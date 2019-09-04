Бычкова (Чернова) Дина Ильинична
Место рождения
Дата рождения19.04.1937
Дата смерти04.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1963
Отец ребёнка: Бычков Василий Никанорович
Рождение ребёнка
11.04.1967
Дочь: Попова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.2019
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область