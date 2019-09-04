Бычкова (Чернова) Дина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Чернова) Дина Ильинична

Место рождения

Камсуля, Киликинская волость, Дмитриевский уезд

Дата рождения

19.04.1937

Дата смерти

04.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Камсуля, Киликинская волость, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1963

Сын: Бычков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Никанорович

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1967

Дочь: Попова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Никанорович

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Василий Никанорович

Смерть
04.09.2019
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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