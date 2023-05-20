Нарусевич Борис Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарусевич Борис Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Нарусевич Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1951

Дочь: Собчак Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Нарусова Валентина Владимировна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Борисовна

Мать ребёнка: Нарусова Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарусова Валентина Владимировна

Смерть
2008
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