Нарусевич Борис Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Нарусевич Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1951
Дочь: Собчак Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Нарусова Валентина Владимировна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Борисовна
Мать ребёнка: Нарусова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008