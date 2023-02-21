Попов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Николай Николаевич

Попов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

п.Арти Свердловской области

Дата рождения

06.01.1909

Дата смерти

02.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Арти Свердловской области
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Попов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Попова Антонида Романовна

п.Арти, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1931

Дочь: Парамонова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Попова Антонида Романовна

с.Пристань Артинского р-на Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Антонида Романовна

Смерть
02.12.1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close