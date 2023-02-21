Попов Николай Николаевич
Место рожденияп.Арти Свердловской области
Дата рождения06.01.1909
Дата смерти02.12.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Арти Свердловской области
Рождение ребёнка
15.08.1929
Мать ребёнка: Попова Антонида Романовна
п.Арти, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1931
Дочь: Парамонова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Попова Антонида Романовна
с.Пристань Артинского р-на Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1958