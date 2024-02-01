Ковалева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1961 и 1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ковалев Александр Павлович
Отец ребёнка: Ковалев Павел Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край
Смерть
Между 1961 и 1967
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Умерла в возрасте примерно в 63 года