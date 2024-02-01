Ковалева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1961 и 1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ковалев Александр Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Павел Порфирьевич

г. Георгиевск, Ставропольский край
Смерть
Между 1961 и 1967
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Умерла в возрасте примерно в 63 года
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